Защитник ЦСКА Мойзес обратился к фанатам армейцев.  Ранее красно-синие в рамках 24‑го тура РПЛ уступили «Сочи» со счетом 0:1.

«Результат нас очень расстроил.  И мы, игроки, берём на себя ответственность.  Мы должны двигаться вперёд, усердно работая.  Я не могу позволить, чтобы ваша любовь и уважение, которые вы все проявили ко мне вчера на стадионе, остались незамеченными; я никогда не забуду тот день.  Лучший способ отплатить за эту любовь — это отдавать свою жизнь на поле и за его пределами за наш герб и наши цвета.  Как я всегда делал и буду продолжать делать.

Мы продолжим бороться за наш клуб.  Я тоже вас всех люблю!  Спасибо за всё!  Бог верен», — написал Мойзес в социальных сетях.

ЦСКА с 42 очками находится на пятой строчке в РПЛ. 18 апреля столичная команда встретится на выезде с самарскими «Крыльями Советов».