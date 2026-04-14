Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассматривает возможность ухода со своего поста, сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.

Соглашение 51-летнего специалиста с федерацией действует до текущего лета. Отмечается, что наставник намерен вернуться к клубной работе. Интерес к нему проявляют команды с Ближнего Востока, где готовы предложить контракт с зарплатой около 5 миллионов евро в год.

Основным кандидатом на замену Реброву называется Мирон Маркевич. 75-летний тренер уже возглавлял национальную сборную в 2010 году.

Ребров руководит сборной Украины с лета 2023 года. Под его руководством команда не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года, уступив в стыковых матчах квалификации Швеции со счётом 1:3.

В украинском футболе Маркевич известен работой с харьковским «Металлистом», «Карпатами» и «Днепром», который выводил в финал Лиги Европы.