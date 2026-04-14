Почётный президент РФС Вячеслав Колосков не совсем понимает, для чего в новом лимите на легионеров в российской Премьер‑лиге должно быть пять иностранцев на скамейке запасных.

«У меня возникает вопрос: зачем пять иностранцев на скамейке держать? Какой смысл в этом — покупать дорогостоящих футболистов и сажать их на скамейку?

Я думаю, это неразумная трата денег, и вместо них было бы не пять, а всего‑навсего три иностранца. А два — наших, российских воспитанника — были бы в обойме у главного тренера», — сказал Колосков агентству «РИА Новости».

В настоящее время Министерство спорта России опубликовало новый проект лимита на легионеров: в сезоне 2026/27 команды смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более 7. Сейчас команды имеют право действовать по схеме (13–8).