Защитник «Краснодара» Жубал высказался о возможном уходе из клуба.

«Правда ли, что могу покинуть клуб? Да, потому что если я не играю, то мне сложно. Мне нужно больше играть. Но я все понимаю: защита "Краснодара" сейчас очень хорошая.

Мы хороши — выигрываем матчи, но мне, конечно, нужно играть. Теперь я могу поговорить с клубом после сезона, а потом вы все увидите.

Есть ли планы на будущее? Я не знаю. Ко мне есть интерес во Франции и во многих других чемпионатах. Мой агент с ними разговаривает, но я не знаю. Может быть, мы увидим это после сезона.

Переход в другой клуб РПЛ? Думаю, нет. Я не знаю, но мы посмотрим, — цитирует Жубала Sport24.

Защитник перешел из "Осера" летом 2025-го года и провел за "быков" всего 12 встреч.