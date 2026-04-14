Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Никлас Фюллькруг, выступающий за «Милан» на правах аренды, в июне вернется в лондонский клуб.

По информации Фабрицио Романо, «Милан» не будет выкупать игрока за оговоренную сумму в 5 миллионов евро. После возвращения в «Вест Хэм» Фюллькруг снова может покинуть клуб.

Контракт Никласа Фюллькруга с «Вест Хэмом» действует до июня 2028 года. В начале января 2026-го он перешёл в «Милан» на правах аренды с опцией выкупа. В итальянской лиге форвард сыграл 16 матчей, забив один гол.