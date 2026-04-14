«Зенит» интересуется полузащитником «Ботафого» Данило, которого планируют продать после ухода Вендела. Об этом информирует Planeta do Futebol, ссылаясь на ESPN.

Согласно источнику, «сине-бело-голубые» готовы предложить 24-летнему футболисту контракт на 4 миллиона евро в год. Данило открыт для перехода в Россию.

Данило выступает за «Ботафого» с лета 2025 года. За это время он сыграл 33 матча во всех турнирах, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.