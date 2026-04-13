Футболист «Локомотива» Сесар Монтес прокомментировал свое будущее в московском клубе.  Текущий контракт истекает в 2029 году.

«У меня контракт с "Локомотивом" до 2029 года.  Думаю, я всё делаю правильно.  Москва — очень красивый город, который мне нравится.  Мне очень нравится "Локомотив", где ко мне хорошо относятся.  Мне здесь очень комфортно.  Не знаю, что будет в будущем, но сейчас я здесь очень счастлив.

Хотел бы я остаться?  Да.  Хотя спрос на игроков сборной Мексики всегда выше, как и в моём случае.  Но посмотрим, что будет летом», — сказал Монтес «Чемпионату».

«Локомотив» находится на третьем месте в таблице РПЛ, набрав 45 очков в 24-х встречах.