Наставник «Интера» Кристиан Киву высказался о победе над «Комо» со счетом 4:3 в матче 32-го тура чемпионата Италии.

«Мы знали, что будет непросто, мы играли против команды, которая борется за важную цель, и они доказали это в первом тайме своей мобильностью, скоростью, прессингом и интенсивностью.

Мы испытывали трудности и уступали 0:2, но нам удалось отыграть один гол, и это придало нам уверенности. После перерыва мы прибавили, показали характер и переломили ход игры, хотя это было совсем непросто.

Мы тренировались только на стандартных положениях утром в день матча, зная, что они станут хорошей возможностью забить здесь. То, что мы так результативны в этих ситуациях, — заслуга упорной работы моего штаба и игроков. У нас отличные исполнители штрафных и игроки, которые сильны на втором этаже, поэтому было бы стыдно не использовать это.

Это была победа зрелой команды, которая понимала моменты матча. За семь туров до конца мы должны повысить свои амбиции, осознать, насколько важно выходить на поле и увеличивать свой отрыв от второго места. Мы были удивлены интенсивностью игры "Комо" в первом тайме, но отреагировали как зрелая команда», — цитирует тренера DAZN.

«Интер» с 75 очками идет на первом месте в таблице Серии А.