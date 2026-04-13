В матче лидеров Первой лиги чемпионата России по футболу воронежский «Факел» на своём поле потерпел поражение от московской «Родины» — 1:3.

Иван Тимошенко ФК «Родина»

Уже к 27‑й минуте лидер чемпионата проигрывал с разницей в три мяча.

Счёт открыл на 6‑й минуте Иван Тимошенко, через 10 минут отличился Магомедхабиб Абдусаламов, а на 27‑й минуте гол забил Артём Максименко.

Только на 86‑й минуте Белайде Пуси смог забить гол престижа.

«Факел» остался лидером в таблице Первой лиги с 59 очками, но «Родина» отстаёт уже на 4 очка.