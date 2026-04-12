Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением об игре своей команды в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Конечно, немного остался осадок. Надо было больше контролировать мяч, искать возможности забить второй гол. В целом эмоции положительные. "Зенит" — сильный соперник. Чуть-чуть недорабатывали, не добегали в некоторых моментах.

В перерыве был разбор, во втором тайме исправились. У "Зенита" не было ни одного момента, значит, исправились», — передает слова Сперцяна Чемпионат.

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 53 очками в активе, опережая «Зенит» на один балл.