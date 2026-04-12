Наставник «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о победе над «Аталантой» со счетом 1:0 в 32-м туре Серии А.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Первые полчаса мы очень страдали, потому что "Аталанта" — хорошая команда, и мы не могли делать передачи ни в одной ситуации, так как они постоянно прессинговали нас. Мы были вынуждены только обороняться. Во втором тайме игра сложилась совершенно по-другому, мы играли на равных. Обычно именно мы не использовали своё преимущество и терпели поражение, не забивая, когда вели в счёте, но на этот раз всё было наоборот.

В таких матчах важнее всего три очка. К сожалению, мы были не в лучшей форме перед игрой, потому что у Кенана Йылдыза и Франсишку Консейсау были проблемы со здоровьем, я решил выпустить их в стартовом составе и посмотреть, как они себя покажут. Оба были немного не в форме, у Тюрама тоже были проблемы», — цитирует Спаллетти Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Аталанта» с 53 очками идет седьмой в таблице. У «Ювентуса» 60 баллов и четвертая позиция.