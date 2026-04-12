Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо оценил перспективы национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«У нас есть Вини‑младший в "Реале", Рафинья — в "Барселоне", Эстевао — в "Челси". Все они великолепны: ярко проявляют себя в топовых европейских клубах и уже накопили солидный опыт.

Думаю, у сборной есть реальный шанс на чемпионате мира. Я действительно верю в Анчелотти — это один из величайших тренеров в истории.

Станем ли мы чемпионами? Это очень сложно, но шанс есть — и он куда выше, чем у подавляющего большинства сборных. У нас гораздо больше шансов, чем у 95 % команд мира», — приводит слова Роналдо Tribuna.

Напомним, что соперниками бразильцев на групповой стадии чемпионата мира будут сборные Марокко, Гаити и Шотландии.