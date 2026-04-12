Бывший российский футболист Эдуард Мор высказался о неожиданном поражении ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Очень неожиданное поражение ЦСКА. Поначалу армейцы недооценили "Сочи", потому что сочинцы начали очень мощно. Потом ЦСКА пришёл в себя и играл хорошо. Создавали моменты, но где-то не везло, вратарь творил чудеса. Так бывает.

Бить тревогу по ЦСКА не нужно, но ждали большего. Возможно, осенью играли выше ожидаемого, а сейчас ниже. С учётом зимних трансферов все думали, что будут бороться за чемпионство. Когда в команде проходят такие вещи, как с Мойзесом, это сказывается на результатах», — сказал Мор Чемпионату.

После этого матча ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ с 42 очками в активе. В следующей встрече армейцы сыграют против «Крыльев Советов» 18-го апреля.