Главный тренер «Баварии» Венсан Компани оценил игру своей команды в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги против «Санкт-Паули» (5:0).

«Понимаю, что победы всегда делают жизнь проще, я не наивен. Думаю, мы прилагаем все силы ради того, чтобы наша команда стала настоящей семьёй.

Сегодня мы счастливы, но мы были счастливы и тогда, когда дела шли не так хорошо. Полагаю, именно в этом кроется причина того, что сейчас у нас получается достигать. Не всегда с одним и тем же стартовым составом, но с командой, которая конкурентоспособна, где все поддерживают друг друга», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.

Напомним, что «Бавария» установила рекорд чемпионата Германии, забив 105 голов за сезон. После этого матча мюнхенцы занимают 1-е место в таблице с 76-ю очками в активе.