«Интер» одержал победу над «Комо» (4:3) в матче 32-го тура итальянской Серии А.
В составе хозяев голы записали на свой счет Алекс Валле на 36-й минуте и Николас Пас на 45-й минуте.
У «Интера» дубль оформил Маркус Тюрам, отличившись на 45+1-й и 49-й минутах встречи. Еще 2 гола забил Дензел Думфрис на 58-й и 72-й минутах.
На 89-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Интера», игрок «Комо» Лукаш Да Кунья уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.
Результат матча
КомоКомо3:4ИнтерМилан
1:0 Алекс Валле 36' 2:0 Нико Пас 45' 2:1 Маркус Тюрам 45+1' 2:2 Маркус Тюрам 49' 2:3 Дензел Дюмфрис 58' 2:4 Дензел Дюмфрис 72' 3:4 Лукаш Да Кунья 89' пен.
Комо: Жан Бутез, Диего Карлос (Хакобо Рамон 46'), Марк Кемпф, Алекс Валле (Альберто Морено 80'), Серхи Роберто (Лукаш Да Кунья 46'), Максимо Перроне, Нико Пас, Мартин Батурина, Игнасе ван дер Бремпт (Иван Смолчич 67'), Ассане Диао (Альваро Мората 80'), Анастасиос Дувикас
Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Луис Энрике 56'), Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони (Карлос Аугусто 46'), Франческо Ачерби, Мануэль Аканджи, Пётр Зелиньски (Анж-Йоан Бонни 56'), Хакан Чалханоглу, Николо Барелла (Генрих Мхитарян 78'), Франческо Пио Эспозито (Petar Sucic 56'), Маркус Тюрам
Жёлтые карточки: Алекс Валле 24', Ассане Диао 55', Хакобо Рамон 90+2' — Пётр Зелиньски 53', Хакан Чалханоглу 69', Petar Sucic 77', Франческо Ачерби 79', Карлос Аугусто 83', Анж-Йоан Бонни 87', Мануэль Аканджи 90+2'
После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 75-ю очками в активе. «Комо» — на 5-й позиции с 58-ю баллами.