«Вильярреал» одержал победу над «Атлетиком» (2:1) в матче 31-го тура испанской Примеры.
У гостей голами отметились Серхи Кардона на 26-й минуте и Альфонсо Гонсалес на 45+5-й минуте.
Единственный гол в составе «Атлетика» записал на свой счет Горка Гурусета на 84-й минуте.
Результат матча
АтлетикБильбао1:2ВильярреалВильярреал
0:1 Серхи Кардона 26' 0:2 Альфон Гонсалес 45+5' 1:2 Горка Гурусета 84'
Атлетик: Унай Симон, Иньиго Лекуэ (Андони Горосабель 46'), Даниэль Вивиан, Эмерик Лапорт, Юри Берчиче, Микель Хаурегисар, Иньиго Руис де Галарета (Роберт Наварро 66'), Ойан Сансет (Алехандро Рего 66'), Иньяки Уильямс (Николас Серрано 82'), Нико Уильямс (Алехандро Беренгер 66'), Горка Гурусета
Вильярреал: Луис Жуниор, Серхи Кардона, Пау Наварро (Рафа Марин 46'), Сантьяго Моуриньо, Пап Гуй (Даниэль Парехо 82'), Сантьяго Комесанья, Тажон Бушанан (Альберто Молейро 78'), Ренато Вейга, Тани Олувасейи (Жорж Микаутадзе 69'), Херар Морено, Альфон Гонсалес (Николя Пепе 69')
Жёлтые карточки: Горка Гурусета 90+1', Андони Горосабель 90+1' — Пау Наварро 19', Сантьяго Комесанья 75', Тажон Бушанан 77'
После этого матча «Вильярреал» занимает 3-е место в таблице Примеры с 61 очком в активе. «Атлетик» — на 11-й строчке с 38-ю баллами.