Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу своей команды в матче 32-го тура английской Премьер-лиги против «Фулхэма» (2:0).

Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля» globallookpress.com

«Я счастливее, чем после поражений со счетом 0:4 и 0:2. Хороший первый тайм, в нескольких случаях мы были близки к голу. Только я начал чувствовать, что "Фулхэм" нащупывает свою игру, как Рио Нгумоа помог нам, отлично обыграв защитника, а потом отличился и Мо Салах. В перерыве нам было достаточно комфортно.

В раздевалке сегодня приятнее, чем два-три дня назад или неделю назад, но не то чтобы после победы все снова стало хорошо. Конечно, все понимают ситуацию после двух поражений, со счетом 0:4 и со счетом 0:2, который ощущался больше, чем 0:2. Победа над "Фулхэмом" после всего двух дней отдыха показывает характер команды.

Мы провели много таких матчей, как сегодня, в этом сезоне, но, увы, не всегда такая игра вела к победе или заканчивалась без пропущенных голов. Я очень доволен тем, что нам не забили, и нам определенно нужно, чтобы это повторилось во вторник (в игре с ПСЖ)», — сказал Слот NBC News.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 52 очками в активе. В следующем поединке «мерсисайдцы» сыграют против ПСЖ 14-го апреля в Лиге чемпионов.