В 5-м туре китайской Суперлиги состоялся матч между «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, и «Шанхай Порт».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Шанхай Шэньхуа». Единственный гол в матче был забит в начале второго тайма нападающим «Шанхай Шэньхуа» Рафаэлом Ратаном.

Результат матча

Шанхай Шэньхуа Шанхай 1:0 Шанхай Порт Китай. Суперлига

1:0 Рафаэл Ратан 52'

Шанхай Шэньхуа: Вилсон Манафа ( Се Пэнфэй 88' ), Цзинь Сюнкаи, Чжу Чэньцзе, Гао Тяньи ( Chengyu Liu 64' ), Ван Хайцзянь, У Си, Жуан Карлуш Тейшейра ( Ян Цзэсян 88' ), Чхан Шиничхи, Рафаэл Ратан, Махтар Гейе ( Haoyu Yang 64' ), Xue Qinghao

Шанхай Порт: Ли Шуай, Янь Цзюньлин, Вэй Чжэнь, Чжан Линьпэн, Габриелзинью Габриэл Айртон де Соуза ( Лю Чжужунь 57' ), Коджо Азиангбе ( Руофань Лю 69' ), Лу Юнтао ( Yang Shiyuan 64' ), Leonardo, Mateus Vital, Umidjan Yusup, Alex Yang ( У Лэй 69' )

Жёлтые карточки: Haoyu Yang 65', Чхан Шиничхи 90+1', Ян Цзэсян 90+6' — Лу Юнтао 25', Yang Shiyuan 70', Ли Шуай 90+9'