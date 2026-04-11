В 5-м туре китайской Суперлиги состоялся матч между «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, и «Шанхай Порт».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Шанхай Шэньхуа». Единственный гол в матче был забит в начале второго тайма нападающим «Шанхай Шэньхуа» Рафаэлом Ратаном.
Результат матча
Шанхай ШэньхуаШанхай1:0Шанхай ПортКитай. Суперлига
1:0 Рафаэл Ратан 52'
Шанхай Шэньхуа: Вилсон Манафа (Се Пэнфэй 88'), Цзинь Сюнкаи, Чжу Чэньцзе, Гао Тяньи (Chengyu Liu 64'), Ван Хайцзянь, У Си, Жуан Карлуш Тейшейра (Ян Цзэсян 88'), Чхан Шиничхи, Рафаэл Ратан, Махтар Гейе (Haoyu Yang 64'), Xue Qinghao
Шанхай Порт: Ли Шуай, Янь Цзюньлин, Вэй Чжэнь, Чжан Линьпэн, Габриелзинью Габриэл Айртон де Соуза (Лю Чжужунь 57'), Коджо Азиангбе (Руофань Лю 69'), Лу Юнтао (Yang Shiyuan 64'), Leonardo, Mateus Vital, Umidjan Yusup, Alex Yang (У Лэй 69')
Жёлтые карточки: Haoyu Yang 65', Чхан Шиничхи 90+1', Ян Цзэсян 90+6' — Лу Юнтао 25', Yang Shiyuan 70', Ли Шуай 90+9'
В следующем туре, 18 апреля, подопечные Леонида Слуцкого примут на своем поле клуб «Ляонин Тежэнь».