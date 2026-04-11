Мадридский «Реал» отказался участвовать в проекте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), направленном на реформирование системы судейства.

Генеральный директор «сливочных» Хосе Анхель Санчес уведомил организацию о своем решении не посещать соответствующие встречи. Об этом сообщило издание AS.

По информации источника, клуб считает Ла Лигу несправедливым соревнованием из-за проблем с судейством. Позиция «Реала» укрепилась после матча 31-го тура против «Жироны» (1:1), где команда не получила пенальти за фол на Килиане Мбаппе, что вызвало недоумение в клубе.

На данный момент между «Реалом» и RFEF существует полное отчуждение. Клуб не планирует налаживать отношения с федерацией.