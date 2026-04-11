Один из лидеров мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе не намерен покидать свой клуб, несмотря на пристальный интерес к нему со стороны «Реала», «Барселоны» и «Ливерпуля», сообщает издание The Touchline.

24‑летнему французу лестно внимание со стороны ведущих европейских команд, но пока его всё устраивает в «Баварии», и он намерен отработать свой контракт до конца, который истекает в 2029 году.

Ранее в СМИ заявили о готовности «Реала» выложить за Олисе € 160–165 млн.

Всего в этом сезоне полузащитник провёл 41 матч, забил 16 мячей и сделал 29 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 140 млн.