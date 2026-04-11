Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, что футболист восстанавливается после мышечного спазма. Клюев надеется, что Головин сможет выйти на поле в следующем матче команды.

«Будем надеяться, что на следующую игру Саша будет готов. У него мышечный спазм. Он в целом чувствует себя хорошо, восстанавливается, делает все, чтобы принять участие в следующей игре», — сказал Клюев ТАСС.

Ранее россиянин пропустил матч чемпионата Франции против «Парижа» (1:4), но в текущем сезоне он провел 31 игру за «Монако», забив пять голов и отдав шесть результативных передач.