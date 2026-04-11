«Эльче» одержал победу над «Валенсией» (1:0) в матче 31-го тура испанской Примеры.
Единственный гол у хозяев записал на свой счет Лукас Сепеда на 73-й минуте.
Результат матча
ЭльчеЭльче1:0ВаленсияВаленсия
1:0 Лукас Сепеда 73'
Эльче: Матиас Дитуро, Буба Сангаре (Джон Дональд 64'), Давид Аффенгрубер, Лео Петро, Гонсало Вильяр (Адрия Педроса 72'), Алейкс Фебас, Мартим Нету (Лукас Сепеда 72'), Херман Валера (Виктор Чуст 83'), Тете Моренте, Андре Силва (Альваро Родригес 64'), Рафаэль Мир Висенте
Валенсия: Столе Димитриевски, Хосе Луис Гайя, Эрай Джёмерт (Пепелу 75'), Сесар Таррега, Тьерри Корреа, Филип Угринич, Родригес Гидо, Садик Умар (Уго Дуро 61'), Лукас Бельтран (Арно Данжума 81'), Ларджи Рамазани, Луис Риоха (Диего Лопес 61')
Жёлтые карточки: Буба Сангаре 59' — Родригес Гидо 64'
«Эльче» располагается на 16-й позиции в таблице Примеры с 32 очками в активе. «Валенсия» — на 14-й строчке с 35-ю баллами.