В матче 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» в родных стенах разгромила «Эспаньол» с результатом 4:1.
В составе победителей дублем отметился Ферран Торрес, а еще по голу записали на свой счет Ламин Ямаль и Маркус Рашфорд.
За гостей гол престижа смог забить Поль Лосано.
Результат матча
1:0 Ферран Торрес 9' 2:0 Ферран Торрес 25' 2:1 Поль Лосано 56' 3:1 Ламин Ямаль 87' 4:1 Маркус Рашфорд 89'
Барселона: Жоан Гарсия, Рональд Араухо, Жерар Мартин (Марк Касадо 46'), Пау Кубарси, Алекс Бальде (Жоау Канселу 64'), Эрик Гарсия, Гави (Маркус Рашфорд 64'), Фермин Лопес (Френки де Йонг 84'), Педри, Ламин Ямаль, Ферран Торрес (Даниэль Ольмо 74')
Эспаньол: Марко Дмитрович, Кевин Гарсиа (Пере Милья 71'), Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро, Омар Эль-Хилали, Эдуардо Экспозито (Рамон Терратс 71'), Тайрис Долан (Роберто Фернандес 46'), Урко Гонсалес, Поль Лосано (Шарль Пикель 80'), Сириль Нгонж (Рубен Санчес 64')
Жёлтые карточки: Гави 32', Эрик Гарсия 45+3', Марк Касадо 49' — Омар Эль-Хилали 32', Эдуардо Экспозито 35', Сириль Нгонж 45', Поль Лосано 58', Фернандо Калеро 83', Урко Гонсалес 90+2'
«Барселона» набрала 31 очко и упрочила лидерство в турнирной таблице Примеры, «Эспаньол» с 38 баллами идет 10-м.