В матче 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» в родных стенах разгромила «Эспаньол» с результатом 4:1.

Ферран Торрес globallookpress.com

В составе победителей дублем отметился Ферран Торрес, а еще по голу записали на свой счет Ламин Ямаль и Маркус Рашфорд.

За гостей гол престижа смог забить Поль Лосано.

Результат матча Барселона Барселона 4:1 Эспаньол Барселона 1:0 Ферран Торрес 9' 2:0 Ферран Торрес 25' 2:1 Поль Лосано 56' 3:1 Ламин Ямаль 87' 4:1 Маркус Рашфорд 89' Барселона: Жоан Гарсия, Рональд Араухо, Жерар Мартин ( Марк Касадо 46' ), Пау Кубарси, Алекс Бальде ( Жоау Канселу 64' ), Эрик Гарсия, Гави ( Маркус Рашфорд 64' ), Фермин Лопес ( Френки де Йонг 84' ), Педри, Ламин Ямаль, Ферран Торрес ( Даниэль Ольмо 74' ) Эспаньол: Марко Дмитрович, Кевин Гарсиа ( Пере Милья 71' ), Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро, Омар Эль-Хилали, Эдуардо Экспозито ( Рамон Терратс 71' ), Тайрис Долан ( Роберто Фернандес 46' ), Урко Гонсалес, Поль Лосано ( Шарль Пикель 80' ), Сириль Нгонж ( Рубен Санчес 64' ) Жёлтые карточки: Гави 32', Эрик Гарсия 45+3', Марк Касадо 49' — Омар Эль-Хилали 32', Эдуардо Экспозито 35', Сириль Нгонж 45', Поль Лосано 58', Фернандо Калеро 83', Урко Гонсалес 90+2'

Статистика матча 10 Удары в створ 2 6 Удары мимо 5 77 Владение мячом 23 7 Угловые удары 5 4 Офсайды 2 10 Фолы 18

«Барселона» набрала 31 очко и упрочила лидерство в турнирной таблице Примеры, «Эспаньол» с 38 баллами идет 10-м.