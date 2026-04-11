Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 24-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

«Всегда важно набирать очки. Мы хотели порадовать болельщиков победой. Качество игры было лучше, чем в матче с "Сочи" (1:0). Не получилось забить победный гол. В первом тайме не хватало динамики, во втором выглядели лучше, ребята старались, бились. В целом резюме позитивное, но хотелось взять три очка.

Не очень получается игра в атаке, хотя прикладываем усилия, чтобы перестроиться? Это просто объяснить. Состав выстраивался под определённую линию, под активные действия в обороне без мяча, под игру в контратаках.

Я уже говорил, что процесс перестройки занимает время, что-то уже получается сейчас, на какие-то компоненты требуется больше времени. Когда команда играет против соперника выше статусом, когда нужно реагировать на то, что предлагает соперник, она чувствует себя комфортнее. Когда нужно самим вести игру, когда ты выступаешь в роли более статусного соперника, когда нужно владеть инициативой, команде приходится сложнее. Это процесс, команда прибавляет во многих компонентах», — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

После этого матча казанская команда занимает 7-е место в таблице РПЛ с 34 очками в активе. В следующем поединке «Рубин» сыграет против «Акрона» 18-го апреля.