«Марсель» одолел «Метц» (3:1) в матче 29-го тура французской Лиги 1.
У хозяев голы забили Пьер-Эмерик Обамеянг на 13-й минуте, Игор Пайшао на 48-й минуте и Хамед Жуниор Траоре на 90+3-й минуте.
Единственный гол в составе «Метца» записал на свой счет Георгий Цитаишвили на 49-й минуте.
Результат матча
1:0 Пьер-Эмерик Обамеянг 13' 2:0 Игор Пайшао 48' 2:1 Георгий Цитаишвили 49' 3:1 Хамед Траоре Жуниор 90+3'
Марсель: Херонимо Рульи, Бенжамен Павар, Леонардо Балерди, Факундо Медина, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Квинтен Тимбер (Хамед Траоре Жуниор 82'), Мэйсон Гринвуд, Тимоти Уэа, Игор Пайшао (Химад Абделли 90'), Амин Гуири, Пьер-Эмерик Обамеянг (Артур Вермерен 72')
Метц: Папе Си, Максим Колен (Фоде Балло-Туре 82'), Коффи Куао, Георгий Цитаишвили, Альфа Амаду Туре (Люка Мишаль 87'), Жесси Деменге (Nathan Mbala 81'), Жан-Филипп Гбамин, Хабиб Диалло, Готье Эн, Буна Сарр, Ибу Сане
Жёлтые карточки: Факундо Медина 45+2' — Максим Колен 56', Коффи Куао 84'
«Марсель» занимает 3-е место в таблице Лиги 1 с 52 очками в активе. «Метц» — на последней 18-й позиции с 15-ю баллами.