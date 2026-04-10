«Марсель» одолел «Метц» (3:1) в матче 29-го тура французской Лиги 1.

Пьер-Эмерик Обамеянг — нападающий «Марселя»

У хозяев голы забили Пьер-Эмерик Обамеянг на 13-й минуте, Игор Пайшао на 48-й минуте и Хамед Жуниор Траоре на 90+3-й минуте.

Единственный гол в составе «Метца» записал на свой счет Георгий Цитаишвили на 49-й минуте.

Результат матча

МарсельМарсельМарсель3:1МетцМетцФранция. Лига 1
1:0 Пьер-Эмерик Обамеянг 13' 2:0 Игор Пайшао 48' 2:1 Георгий Цитаишвили 49' 3:1 Хамед Траоре Жуниор 90+3'
Марсель:  Херонимо Рульи,  Бенжамен Павар,  Леонардо Балерди,  Факундо Медина,  Пьер-Эмиль Хёйбьерг,  Квинтен Тимбер (Хамед Траоре Жуниор 82'),  Мэйсон Гринвуд,  Тимоти Уэа,  Игор Пайшао (Химад Абделли 90'),  Амин Гуири,  Пьер-Эмерик Обамеянг (Артур Вермерен 72')
Метц:  Папе Си,  Максим Колен (Фоде Балло-Туре 82'),  Коффи Куао,  Георгий Цитаишвили,  Альфа Амаду Туре (Люка Мишаль 87'),  Жесси Деменге (Nathan Mbala 81'),  Жан-Филипп Гбамин,  Хабиб Диалло,  Готье Эн,  Буна Сарр,  Ибу Сане
Жёлтые карточки:  Факундо Медина 45+2'  —  Максим Колен 56',  Коффи Куао 84'

«Марсель» занимает 3-е место в таблице Лиги 1 с 52 очками в активе.  «Метц» — на последней 18-й позиции с 15-ю баллами.