Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче против «Крыльев Советов».

«Эмоциональный фон после поражения всегда бывает неприятный. У ребят был выходной, они вернулись к работе в хорошем рабочем состоянии. После смены тренера у любой команды всегда что‑то меняется. Мы видели две игры "Крыльев" с лидерами чемпионата — в матче против ЦСКА счет был несправедливый, а до этого с "Зенитом" самарцы вообще очень качественно смотрелись.

Надо всегда показывать качественные матчи. С "Краснодаром" мы играли дома, у них одна тактика, а с "Крыльями Советов" — на выезде и у них вообще другая схема. У нас Исмаэл пропустит матч из‑за дисквалификации. Благо, что Пряхин возвращается. У нас есть обойма игроков: один пропускает матч — второй должен его заменить. От всего это будем исходить в игре в Самаре», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» состоится в субботу, 11 апреля, в Самаре.