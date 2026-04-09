Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Напомним, что в первой игре англичане проиграли французам с результатом 0:2.

«Не стоит забывать, что мы играем с европейскими чемпионами. Надеюсь, наши болельщики сыграют в этом противостоянии большую роль. Я был на многих особенных матчах на "Энфилде", мне очень повезло, и я считаю себя привилегированным. Болельщики — это основа клуба», — приводит слова ван Дейка журналист Фабрицио Романо.

Ответный матч состоится 14 апреля на «Энфилде» и начнется в 22:00 мск.