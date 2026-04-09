Бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти договорился о продлении контракта с туринским «Ювентусом», информирует главное спортивное издание страны La Gazzetta dello Sport.

Новое соглашение 67‑летнего специалиста со «старой синьорой» будет действовать до 2028 года, а его годовой оклад составит от 5 до 6 млн евро в зависимости от бонусов.

По данным источника, официально о достигнутом соглашении будет объявлено перед игрой с «Аталантой», которая пройдёт 11 апреля.

Спаллетти возглавил «Ювентус» по ходу сезона. Он известен по работе со сборной Италии, «Наполи», «Интером», «Ромой» и «Удинезе».