Заслуженный тренер России Юрий Сёмин прокомментировал игру своего бывшего подопечного Хвичи Кварацхелии в матче Лиги чемпионов «Пари Сен‑Жермен» — «Ливерпуль» (2:0).

Юрий Сёмин globallookpress.com

«Хвича сыграл на высочайшем уровне против "Ливерпуля". "ПСЖ" сегодня явно в лучшем состоянии и с победным духом, чем "Ливерпуль". Команды готовились к апрельским и майским периодам, когда всё будет решаться в Лиге чемпионов. Чемпионат Франции позволял "ПСЖ" это сделать. А чемпионат Англии не позволял этого “Ливерпулю”, потому что там каждый матч решающий.

Мне думается, что "ПСЖ" выходит на свой идеальный уровень. Хвича — один из лучших игроков команды, если брать на протяжении всего года его количество матчей и КПД. В матче с "Ливерпулем" он это подтвердил», — сказал Сёмин «Чемпионату».

Это был первый матч Лиги чемпионов. Ответная встреча пройдёт в “Ливерпуле” 14 апреля.