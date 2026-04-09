В четверг, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Порту» примет «Ноттингем Форест». Игра начнётся в 22:00 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

47' Фофана оказался с мячом в штрафной «Фореста», но долго перекладывал мяч с ноги на ногу — по итогу даже пробить ему не дали.

46' Вторая половина встречи только что стартовала. У гостей в перерыве случилась двойная замена: Миленкович и Игор Жезус появились вместо Мурильо и Вуда.

45+4' Перерыв! 1:1 после первого тайма — обменялись команды забитыми мячами на первых минутах, подарили нам автогол года, после чего сильно сбавили темп и играли почти без опасных моментов. Надеемся, что во втором тайме будет веселее!

45+3' Гости сбегали напоследок в контратаку — Гомес на входе в штрафную «Порту» изящно остановил Ндойе.

45+2' Наконец-то опасный момент! Здорово Фофана навесил справа, Моффи всех перевисел в штрафной и пробил головой в створ — Ортега справился.

45+1' Йейтс жёстко встретил соперника, игроки «Порту» просили дать жёлтую за срыв опасной атаки, но пока без предупреждения капитан «Фореста».

Статистика матча 5 Удары в створ 1 1 Удары мимо 1 52 Владение мячом 48 0 Угловые удары 2 0 Офсайды 3 3 Фолы 4

45' Три минуты добавлено.

44' Сайнс нарушил правила, завалив Баква вследствие слишком активного прессинга.

43' Прямо в руки Ортеге с правого фланга мяч подал Гомес.

42' Со стандарта тоже ничего опасного «Порту» не создал. Застрял мяч в центре поля.

41' Росарио заработал штрафной для хозяев, получив в лицо от Йейтса.

40' Снова «Порту» не воспользовался дырой в обороне «Фореста» — даже до удара довести дело не получилось, дали время англичанам вернуться.

38' Добрались гости до штрафной португальцев с мячом. Йейтс даже выиграл верх, но вместо удара просто скинул мяч в руки Коште.

37' Долго находился с мячом «Порту» у чужой штрафной, несколько игроков заходили на удар, а закончилось всё совсем не опасной дальней попыткой Вейги.

35' В центре поля сфолил Домингес против Зайду. По лицу досталось игроку «Порту».

34' «Ноттингем» ну очень неторопливо разыгрывает мяч на своей половине поля, «Драгау» неодобрительно гудит.

33' Получилось у англичан слева зайти в штрафную «Порту», но пас Гиббса-Уайта в центр получился неточным.

31' Теперь уже португальцы придерживают мяч у себя. Совсем нет опасных моментов в последние минуты, успокоилась немного игра.

29' Продолжает «Ноттингем» разыгрывать мяч около штрафной португальцев. Стартовый атакующий порыв «Порту» явно угас сейчас.

28' Ндойе слева ворвался в штрафную «Порту», но затем пробил прямо в соперника.

26' Неплохую подачу справа вырезал Баква, однако в штрафной выше всех выпрыгнул Тьяго Силва.

25' Фофана получил по ногам от Гиббса-Уайта, останавливает игру арбитр.

24' Не первый раз провалился в центре обороны «Ноттингем Форест», но на этот раз обошлось — вовремя вышел из ворот и сыграл в мяч Ортега.

23' Справа попал в офсайд Крис Вуд.

Фернандеш забил курьёзный автогол

21' Забросали англичане навесами штрафную «Порту», хозяева спокойно отбиваются.

20' Два угловых подряд заработал «Форест» на левом фланге.

19' И замена: вместо Фернандеша на поле вышел Альберто Кошта. Катастрофический матч для Мартима — гол в свои ворота и травма практически в самом начале игры.

18' В меньшинстве временно действуют хозяева, не готов Вейга вернуться на поле.

17' Ндойе в момент падения ещё и попал по ноге Мартиму Фернандешу. Именно игроку «Порту» сейчас врачи оказывают помощь.

16' Габри Вейга первую жёлтую в матче получил за жёсткий подкат под Ндойе.

15' Самый курьёзный автогол месяца, а то и года мы только что увидели. Не посмотрел Фернандеш, что голкипер вышел далеко из ворот.

14' ГОООЛ! 1:1! Автогол Мартима Фернандеша! Вот это исполнил! Почти с центра поля отдал Фернандеш сильный пас низом назад, не готов был Кошта — в итоге мяч закатился в сетку!

13' В офсайде оказался Ндойе на левом фланге.

11' ГОООЛ! 1:0! Виллиам Гомес! Владел «Порту» преимуществом и воплотил его в забитый мяч. Провалился «Ноттингем» на правом краю обороны, Борха Сайнс смог прострелить низом на дальнюю штангу, где Гомес расстрелял пустые ворота.

10' Обостряющий пас отдавал Баква вперёд на Вуда, слишком сильно получилось — форвард «Ноттингема» к мячу не успел.

09' Паузу взял арбитр, чтобы смогли проверить момент видеоассистенты — они решение главного подтвердили.

08' Моффи упал в штрафной «Фореста» после единоборства с Мурильо, Марко Гуида не отреагировал.

07' Здорово разыграл «Порту» комбинацию перед штрафной «Ноттингема», и ведь Сайнсу никто не мешал пробить — но ударил он слабо, низом и по центру в Ортегу.

05' Ортега неудачно вынес мяч от ворот — вылетел он за боковую линию.

04' Англичане контролируют мяч в центре поля.

03' Ндойе слева простреливал в центр штрафной «Порту», пас не дошёл.

02' Моффи чистый выход один на один с Ортегой не реализовал — спас ворота голкипер «Ноттингема»! Вот так начало!

01' Матч начался!

До матча

21:58 Появились уже игроки на поле, звучит гимн Лиги Европы — до начала игры остаётся буквально несколько минут!

21:50 В Португалии весна наступила уже давно: сегодня вечером в Порту 23 градуса тепла. Дождя, конечно же, не ожидается.

21:43 Главный арбитр встречи — 44-летний Марко Гуида из Италии.

21:36 Сегодняшний матч пройдёт в Порту на стадионе «Драгау», вмещающем 50 033 зрителя.

Стартовые составы команд

«Порту»: Д. Кошта, М. Фернандеш, Т. Силва, Беднарек, Зайду, Росарио, Вейга, Виллиам Гомес, Сайнс, Моффи.

«Ноттингем Форест»: Ортега, Домингес, Эбботт, Мурильо, Морато, Макэйти, Йейтс, Гиббс-Уайт, Баква, Ндойе, Вуд.

«Порту»

Португальская команда в этом розыгрыше Лиги Европы идёт уверенно. На общем этапе «Порту» занял пятое место и проиграл лишь один матч из восьми — что примечательно, именно своему будущему сопернику по 1/4 финала, «Ноттингему» (0:2 на выезде). Дальше португальцы напрямую вышли в 1/8 финала, где дважды обыграли «Штутгарт» — 2:1 в гостях и 2:0 дома.

Собственно, команда Франческо Фариоли хороша на только в ЛЕ: в 24 последних матчах во всех турнирах она потерпела только 2 поражения — от «Каса Пии» (1:2) в чемпионате и «Спортинга» (0:1) в полуфинале Кубка. В Португалии «Порту» идёт за первым чемпионским титулом с 2022-го, опережая на пять очков «Спортинг» и на семь «Бенфику»: после вылета из Кубка на требл замахнуться уже не получится, но взять два трофея — более чем выполнимая задача.

«Ноттингем Форест»

Путь «Фореста» в четвертьфинал ЛЕ получился гораздо более тернистым. На общем этапе «Ноттингем» растерял слишком много очков на старте, из-за чего финишировал лишь 13-м с 14 очками и был вынужден начинать плей-офф уже с 1/16 финала. В первом же раунде англичанам сразу достался неприятный «Фенербахче», у которого выиграли 4:2 по сумме двух встреч (3:0 на выезде и 1:2 дома), а в 1/8 финала с датским «Мидтъюлланном» (третьей командой общего этапа, между прочим) доехали аж до серии пенальти, но всё-таки прошли дальше.

В целом после мощного взлёта в прошлом сезоне «Ноттингем Форест» стремительно рухнул вниз. Импульсивный владелец Маринакис уволил уже трёх тренеров по ходу сезона, однако команда всё равно борется за выживание в АПЛ — сейчас «Ноттингем» идёт там на 16-м месте всего в трёх очках от зоны вылета. При таком раскладе чемпионат, с одной стороны, точно должен быть для «Фореста» приоритетнее ЛЕ — но с другой, порадовать болельщиков первым за 46 лет европейским трофеем тоже не будет лишним.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.14.