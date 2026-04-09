Голкипер «Спартака» Илья Помазун высказался по поводу атмосферы внутри команды при новом главном тренере Хуане Карседо.

globallookpress.com

8 апреля красно-белые в серии пенальти уступили «Зениту» в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.  Помазун перед серией пенальти заменил Александра Максименко.

«Мне тяжело пришлось на сборах из-за травмы, полтора месяца восстанавливался.  Начинал тренироваться в общей группе с листа, но уже максимально близок к оптимальным кондициям.  Карседо поддерживает меня, тренер выстроил хороший микроклимат в команде.  Видно, что каждый бьется друг за друга», — сказал Помазун Sport24.

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» сыграет с московским ЦСКА.