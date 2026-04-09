Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг возобновил тренировки с командой.

В конце февраля он получил травму правой ноги, повредив дистальную часть двуглавой мышцы. Первоначально ожидалось, что восстановление займет 5-6 недель. Сегодня футболист принял участие в групповых занятиях на базе клуба.

По информации Mundo Deportivo, это указывает на то, что де Йонг может выйти на поле во втором тайме предстоящего матча Ла Лиги против «Эспаньола» в субботу.

Главная цель — помочь игроку набрать форму к ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», которая состоится во вторник. Первая игра команд в Барселоне завершилась поражением каталонцев со счетом 0:2.