В первом матче 1/4 финала Лиги конференций английский «Кристал Пэлас» переиграл итальянскую «Фиорентину» со счетом 3:0.
На 24-й минуте встречи Жан-Филипп Матета смог открыть счет в игре, а на 31-й минуте Тирик Митчелл упрочил преимущество англичан, а на 90+1-й минуте Исмаила Сарр установил окончательный результат на табло.
Результат матча
Кристал ПэласЛондон2:0ФиорентинаФлоренция
1:0 Жан-Филипп Матета 24' пен. 2:0 Тайрик Митчелл 32'
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Жейде Канво, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Адам Уортон, Даити Камада, Исмаила Сарр, Эванн Гессан (Ереми Пино 66'), Жан-Филипп Матета
Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс (Luis Balbo 78'), Лука Раньери, Марин Понграчич (Пьетро Комуццо 82'), Джек Харрисон (Якопо Фаццини 78'), Шер Ндур, Николо Фаджоли, Джованни Фаббиан, Альберт Гудмундссон, Роберто Пикколи, Dodo
Жёлтые карточки: Крис Ричардс 76' — Роберто Пикколи 69'
Ответный поединок команд в Италии состоится через неделю, 16 апреля.