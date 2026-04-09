Эксперт Александр Бубнов высказался про наставника «Локомотива» Михаила Галактионова в контексте трансфера хавбека Дмитрия Баринова в ЦСКА. Полузащитник играет за армейский клуб с зимы.

«С Бариновым он пообещал, что всё сделает, чтобы его оставить в команде. А он ничего не сделал. Знаешь, что Баринов сказал? Говорит, доигрываю сезон сейчас, а потом расскажу, как всё было на самом деле. Не про Галактионова? Больше чем уверен, что про него. Потому что гарантии давал Галактионов.

И Баринов не собирался никуда уходить. Говорил, что хочет завершить свою карьеру в "Локомотиве", такие были планы», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».

В 23-м туре РПЛ «Локомотив» 12 апреля примет махачкалинское «Динамо».