Эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что хавбек «Спартака» Эсекьель Барко мог бы играть за мюнхенскую «Баварию».

Эсекьель Барко

Ранее стало известно, что москвичи хотят продлить соглашение с полузащитником.

«Что касается Барко, скажу, что он подошёл бы для "Баварии".  Потому что в "Баварии" при их лошадином прессинге… У Барко очень хорошая стартовая скорость, он очень хорошо мячом владеет.  Ему что от этой "Баварии" нужно?  На пятачке он кого хочешь обведёт и отдаст пас.  Видел, какие пасы он выдаёт голевые?  Всё вовремя, чётко.  На блюдечке», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.  Шоу».