Эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что хавбек «Спартака» Эсекьель Барко мог бы играть за мюнхенскую «Баварию».

Ранее стало известно, что москвичи хотят продлить соглашение с полузащитником.

«Что касается Барко, скажу, что он подошёл бы для "Баварии". Потому что в "Баварии" при их лошадином прессинге… У Барко очень хорошая стартовая скорость, он очень хорошо мячом владеет. Ему что от этой "Баварии" нужно? На пятачке он кого хочешь обведёт и отдаст пас. Видел, какие пасы он выдаёт голевые? Всё вовремя, чётко. На блюдечке», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».