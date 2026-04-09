Испанская «Барселона» отправила официальную ноту протеста на решения судейской бригады и ВАР в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (0:2).

Иштван Ковач — судья этого матча globallookpress.com

Игру обслуживал в качестве главного арбитра румынский рефери Иштван Ковач. На 54‑й минуте был удалён защитник каталонцев Пау Кубарси.

«Сегодня юридический отдел клуба подал официальную жалобу в УЕФА в связи с событиями, произошедшими в первом матче четвертьфинала ЛЧ с "Атлетико". Клуб считает, что судейство противоречило действующим правилам, что непосредственно повлияло на ход игры и её результат.

Жалоба касается конкретного эпизода. На 54-й минуте матча, после того как игра была корректно возобновлена, футболист соперника взял мяч рукой в штрафной площади, но соответствующий пенальти не был назначен. "Барселона" считает, что это решение, наряду с серьёзным бездействием VAR, представляет собой существенную ошибку. В связи с этим клуб запросил начало расследования, доступ к разговору судей и, в случае необходимости, официальное признание ошибок и принятие соответствующих мер.

В этом же ключе "Барселона" считает, что это не первый случай, когда в последних розыгрышах Лиги чемпионов непонятные судейские решения нанесли серьёзный ущерб команде, создав явное неравенство и лишив её возможности соревноваться с другими клубами на равных условиях», — написано в заявлении сине-гранатовых.