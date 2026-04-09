Международный центр спортивных исследований (CIES) представил на своем сайте рейтинг клубов топ-5 европейских лиг по доле игрового времени для футболистов до 21 года.

Футбольный клуб «Барселона» globallookpress.com

Лидером этого рейтинга стала испанская «Барселона», где молодые игроки составляют 20,7% от общего времени на поле.

Доля игрового времени футболистов до 21 года среди клубов топ-5 лиг:

1. «Барселона» (Испания) — 20,7%;

2. «Страсбург» (Франция) — 18,6%;

3. «Сандерленд» (Англия) — 18,5%;

4. «Лион» (Франция) — 16,4%;

5. «Тулуза» (Франция) — 14,6%.

Помимо высоких позиций в рейтинге, «Барселона» также лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 76 очков после 30 матчей.