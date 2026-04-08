Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об удалении Александра Черникова в кубковом матче против «Динамо» (0:0).

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Надо ещё раз посмотреть, но судья принял решение, что это красная карточка, значит это красная. Сейчас не время ругаться 100%. Бывает, не справился с эмоциями. Поговорим. Мы все знаем, какой он человек.

Это потеря не только для меня, но и для всей команды. На самом деле, сейчас каждый игрок на вес золота, поэтому будем как‑то принимать решения», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

Таким образом, все решится в ответном матче в Краснодаре, который состоится 5 мая.