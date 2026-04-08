Российский тренер Юрий Сёмин поделился эмоциями от посещения матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» (1:2).  Встреча состоялась 7 апреля в Мадриде.

Юрий Семин

«Это был прекрасный матч.  Чувствовалось явное превосходство "Баварии", особенно в первом тайме.  Результат матча закономерен, потому что "Бавария" очень сильна.  У них хорошее будущее.  Мне кажется, в этой паре "Бавария" пройдёт "Реал".  Когда вышел Беллингем, мадридцы сильно прибавили.  Почему он не играл до этого?  Непонятно.

Матч просто замечательный.  Один из лучших, которые я когда-либо видел.  А какой у "Баварии" молодой игрок — Олисе!  Это будущая звезда.  Необыкновенный игрок!  У него совершенная техника, мысли опережают все события на поле.  Он видит продолжение атаки.  Совершенный игрок», — сказал Сёмин «Чемпионату».

Ответная игра пройдет в Мюнхене через неделю.