Российский тренер Юрий Сёмин поделился эмоциями от посещения матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» (1:2). Встреча состоялась 7 апреля в Мадриде.

«Это был прекрасный матч. Чувствовалось явное превосходство "Баварии", особенно в первом тайме. Результат матча закономерен, потому что "Бавария" очень сильна. У них хорошее будущее. Мне кажется, в этой паре "Бавария" пройдёт "Реал". Когда вышел Беллингем, мадридцы сильно прибавили. Почему он не играл до этого? Непонятно.

Матч просто замечательный. Один из лучших, которые я когда-либо видел. А какой у "Баварии" молодой игрок — Олисе! Это будущая звезда. Необыкновенный игрок! У него совершенная техника, мысли опережают все события на поле. Он видит продолжение атаки. Совершенный игрок», — сказал Сёмин «Чемпионату».

Ответная игра пройдет в Мюнхене через неделю.