«ПСЖ» обнародовал состав на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». В списке не нашлось места полузащитнику Фабиану Руису и нападающему Брэдли Барколю, которые не смогут принять участие из-за травм.

Брэдли Барколя globallookpress.com

В сезоне 2025/26 испанец Руис, которому 30 лет, забил два мяча и отдал три голевые передачи в 24 матчах. 23-летний француз Барколь отличился 12 голами и шестью ассистами в 38 играх.

Встреча «ПСЖ» и «Ливерпуля» состоится на стадионе парижского клуба. Начало запланировано на 22:00 по московскому времени 8 апреля.