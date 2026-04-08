Форвард «Баварии» Гарри Кейн высказался о победе над мадридским «Реалом» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Нападающий доволен, что мюнхенцам удалось выиграть.

«Мы понимали, что приехать в Мадрид и добиться здесь нужного результата всегда очень трудно. Во многих эпизодах играли действительно хорошо и даже могли выступить ещё лучше — возможно, не хватило эффективности в последней передаче или завершающем ударе, хотя хорошие моменты у нас были. Но нужно отдать должное и "Реалу".

Мы в хорошей позиции, но преимущество составляет всего один мяч, всё может очень быстро измениться. Нам нужно сохранять концентрацию. В субботу нас ждёт важный выездной матч бундеслиги с "Санкт-Паули", так что сейчас главное — восстановиться и сосредоточиться на нём. А на следующей неделе придёт время — и мы попробуем сыграть так же», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча пройдет 15 апреля в Германии.