Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа оценил игру нападающего Килиана Мбаппе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

Килиан Мбаппе
«Он был очень сосредоточен на игре, постоянно угрожал воротам соперника.  Этот тот Мбаппе, которого мы хотим видеть, тот Мбаппе, которым он сам хочет быть каждый день», — приводит слова Арбелоа AS.

В нынешнем сезоне француз провел 10 матчей в Лиге чемпионов, забил 14 мячей и сделал один ассист.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» пройдет 15 апреля в Мюнхене.