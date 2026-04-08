Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о поддержании спортивной формы. Ранее голкипер отпраздновал 40-летие.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

Напомним, Акинфеев всю свою карьеру провел в московском ЦСКА.

«Перед каждой тренировкой я делаю процедуры, связанные и с коленом, и с голеностопом. Мне надо быть готовым к работе. И также после тренировки я должен снизить нагрузку на эти места.

Сейчас хочется, чтобы побыстрее время шло. Иногда на табло смотришь и думаешь: "Быстрее бы там восемьдесят пятая минута". А потом поднимаешь глаза, там только шестьдесят вторая. Действительно, наверное, как‑то меняется восприятие, взгляд на какие‑то моменты, есть такое.

Кажется, что время дольше тянется. Может быть, раньше забот меньше было, и ты выходил, просто делал своё дело, творил, молодой был. Как‑то ментальность, наверное, меняется», — сказал Акинфеев в видеоинтервью, которое опубликовала пресс‑служба ЦСКА.