Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц заявил, что в команде верят в главного тренера Арне Слота перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Арне Слот globallookpress.com

«В этом сезоне мы показали, что хороши в больших матчах. Особенно в Лиге чемпионов. Противостояние с "Галатасараем" был непростым, это хорошая команда, но мы верим в себя.

У нас хорошая команда с сильными характерами, отличными игроками и хорошим тренером. Он старается хорошо подготовить нас к матчу. Мы верим в себя, второй матч пройдет дома, что может быть преимуществом. Мы постараемся выложиться на максимум, верим в себя и добьемся хорошего результата перед игрой на "Энфилде".

Продолжают ли игроки играть ради тренера? Да, конечно. Мы верим в тренера. Команда должна верить в него, ведь в прошлом сезоне они выиграли чемпионат.

У нас было много хороших матчей в этом сезоне. Хотелось бы лучше, но что есть, то есть, и у нас еще есть цели, за которые нужно бороться.

Все, что могу сказать — мы верим в тренера и завтра постараемся выложиться на максимум», — сказал Вирц BBC.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Ливерпулем» состоится завтра, 8-го апреля в 22:00 мск.