Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался об игре нападающего «Ливерпуля» Юго Экитике перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Обычно я не говорю об игроках, которые не являются частью нашей команды, но он прошёл здесь большой путь, добился успеха в Германии, затем в "Ливерпуле", а сейчас он футболист сборной.

Юго значительно прибавил, что вполне естественно, ведь он был очень молод, когда играл здесь. Но сейчас не время говорить об игроках Ливерпуля», — приводит слова Энрике L'Équipe.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Ливерпулем» состоится завтра, 8-го апреля в 22:00 мск.