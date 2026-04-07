Наставник «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос о готовности форварда Гарри Кейна выйти на поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Важно, что сегодня Харри много тренировался. Не думаю, что Кейн потерял ритм. Подождем до вторника и тогда примем окончательное решение.

Все, кроме Ульрайха, готовы играть. У нас отличный состав, и "Бавария" готова к этой битве», — цитирует Компани сайт УЕФА.

Всего в нынешнем сезоне Кейн отыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 48 мячей и сделал 5 ассистов.

Матч «Реал» — «Бавария» начнется 7 апреля в 22:00 мск.