Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что поражение его бывшей команды в матче со «Спартаком» (1:2) поставило крест на золотых амбициях, и сейчас на победу в РПЛ претендуют только «Зенит» и «Краснодар».

«Обидное поражение. Считаю, по игре "Локомотив" его не заслуживал. Стечение обстоятельств: попадание в руку, удаление, в конце — ошибка, пропустили. В общем, потеряли концентрацию, внимание и упустили победу.

Уже никто в гонке не остаётся, кроме "Зенита" и "Краснодара". Идёт просто борьба за третье место сейчас. Остальные четыре‑пять команд будут бороться — у кого‑то чуть больше или чуть меньше очков. Поражение обидное от "Спартака". Нужно делать выводы, не переживать, набирать очки, пока всё равно "Локомотив" опережает своих конкурентов; в следующих играх нельзя упускать преимущество», — сказал Сенников «Матч ТВ».

После 23 туров лидирует «Краснодар» с 52 очками, дальше идут «Зенит» (51) и «Локомотив» (44).