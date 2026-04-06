Экс-наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил, как работал в мерсисайдском клубе.

Юрген Клопп
Юрген Клопп

«Я не просыпаюсь с мыслью, что мне срочно нужна атмосфера "Энфилда", но я скучаю по ней.  Мне это действительно нравилось.  Я много работаю и хочу работать.  Сейчас всё иначе: могу поработать три дня, а потом, возможно, четыре дня ничего не делать.  Это лучшее, что у меня когда-либо было.

Я не рождён для того, чтобы бездействовать.  Но мне нужно было найти способ извлечь из жизни нечто большее», — цитирует специалиста TV2.

Сейчас Клопп возглавляет футбольное направление в структуре «Ред Булл».