Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев считает, что его команда способна обыграть «Краснодар» в финале Пути РПЛ Кубка России.

«В случае если команда соберётся и покажет свой лучший футбол, нам вполне по силам пройти "Краснодар"», — сказал Ивлев «Матч ТВ».

Напомним, что в полуфинале «Динамо» было сильнее «Спартака» по сумме двух матчей (5:2, 0:1) и теперь ему предстоит игра с «быками» за выход в Суперфинал.

Первая игра между «Динамо» и «Краснодаром» состоится 8 апреля в Москве в 18:15 (мск). Ответную встречу команды проведут 5 мая.