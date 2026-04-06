Нападающий «Баварии» Серж Гнабри высказался о предстоящем матче против «Реала» в Лиге чемпионов.

Серж Гнабри globallookpress.com

«Невероятные ощущения, конечно.  Я думаю, что это, очевидно, одна из главных тем для разговоров в футбольном мире.  Все мои друзья и семья не перестают говорить об этом матче, поэтому я очень взволнован.  И да, я очень хочу сыграть оба матча с "Реалом".

Классика европейского футбола?  Конечно, есть и другие громкие игры, но я думаю, что прямо сейчас можно сказать "да".  Мы находимся в отличной форме.  И они тоже», — приводит слова Гнабри AS.

Первый матч между «Реалом» и «Баварией» состоится завтра, 7 апреля.  Начало игры — в 22:00 мск.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Манчестер Сити» с общим счетом 5:1, а «Бавария» разгромила «Аталанту» с результатом 10:2.